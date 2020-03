Coronavirus : quelles conséquences pour le tourisme mondial ?

et Catherine Mangin

publié le 25/03/2020 à 18:00

Des avions cloués au sol, des villages de vacances totalement vides, des milliers de passagers bloqués sur trois paquebots au large de l’Australie… La crise du Coronavirus frappe de plein fouet le secteur du tourisme.

Le monde du tourisme était jusqu’alors habitué à une forte croissance : +4 ou +5% par an. En 2019, on a compté 1,5 milliard de touristes sur la Terre ! La France était l’une des premières destinations mondiales.

Là, tout s’est arrêté avec la fermeture des frontières et l’interruption du trafic aérien. L’offre de transport aérien a été réduite de 90% en Europe, de 80% au Moyen-Orient et de 50% en Amérique du Nord et en Asie ! L’Association internationale du transport aérien (AITA) estime que cette crise représentera 250 milliards de dollars de manque à gagner pour les compagnies aériennes. Il y a eu des crises précédentes, mais celles-ci étaient ponctuelles.

En Chine, la crainte d’une deuxième vague de contamination du Covid-19 perdure. Et cette méfiance va persister longtemps, du moins tant qu’il n’y aura pas de vaccin contre le virus. Il est très probable que des contrôles sanitaires soient installés aux frontières, ainsi que des mises en quarantaine.

Abonnez-vous à ce podcast Apple Podcasts

Google Podcasts

>> Hors-série Lenglet-Co : crise du coronavirus, un podcast quotidien présenté par François Lenglet et Catherine Mangin, qui vous donne les clés pour tout comprendre des évolutions et révolutions provoquées par la crise du coronavirus en France, en Europe et dans le monde.

Si vous souhaitez poser des questions à François Lenglet, écrivez à temoins@rtl et ou laissez un message sur la page Facebook de RTL.