Coronavirus : une crise économique comparable à celle de 1929 ?

Catherine Mangin

publié le 24/03/2020 à 17:00

Bruno Le Maire a affirmé ce mardi 24 mars, que la crise économique liée à l'épidémie de coronavirus n'était "comparable" qu'à "la grande récession de 1929". Le ministre de l'Économie a estimé que le PIB chuterait cette année bien au-delà de 1%.

1929, c’est la référence en matière de récession, de chute d’activité sur le plan mondial. C'est la crise la plus forte du XXe siècle. L’économie mondiale s’était quasiment arrêtée. Peut-on dire pour autant que la crise actuelle est aussi grave que la Grande Dépression de 1929 ?

"Ça va être beaucoup plus brutal qu’en 1929, estime François Lenglet. L’industrie française fonctionne actuellement à 25% de ses capacités. Ça veut dire une récession de 75% ! La crise n’est pas causée par un choc financier mais par la crainte d’aller dans les magasins. Ce qui est nouveau."

Le journaliste souligne cependant des motifs d'espoir : "Aujourd’hui, contrairement à ce qui se passait pendant l’entre-deux-guerres, on a un État-providence avec des allocations, la mise en place du chômage partiel, la capacité d’investir dans des secteurs, comme la santé notamment, ça va amortir le choc économique".

