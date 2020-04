publié le 07/04/2020 à 08:54

L'entreprise de pneus Michelin vient de faire redémarrer trois usines en France à Troyes, au Puy-en-Velay et à Clermont-Ferrand. Invité sur RTL, son président Florent Menegaux explique avoir rouvert pour relancer la production de pneumatiques, "indispensable pour les véhicules de secours, les camions, les engins de génies civils", mais aussi pour "fabriquer des masques".

"Trois usines commencent la fabrication de masque de catégorie 1, et vont bientôt produire une nouvelle génération de masque FFP2 pour en fabriquer quelques millions", a expliqué le PDG de Michelin. "C'est un processus qui nous assure qu'on donne bien à tout le milieu hospitalier une très grande quantité de masques".

Florent Menegaux a également affirmé être en situation de "fabriquer des pièces pour des respirateurs". "On aide Air liquide (qui fabrique des bouteilles d'oxygène pour les hôpitaux, ndlr), et une coalition d'entreprise se met à fabriquer plus de respirateurs. Nous-même avons un projet d'assemblage et de fabrication d'un autre type de respirateur", a expliqué le PDG de Michelin, "on innove pour aider la société et le personnel hospitalier".

Les salariés sont volontaires

Les salariés de Michelin qui ont recommencé à travailler sont des "volontaires", a précisé Florent Menegaux, qui a expliqué leur avoir montré "toutes les mesures qu'on avait prises pour les mettre en sécurité". Parmi elles, un lavage des mains systématique, une distanciation de deux mètres et une désinfection systématique de tous les postes de travail toutes les heures. Les portes sont également laissées ouvertes pour que personne n'ait à y toucher.

Enfin, Florent Menegaux a expliqué avoir baisser sa rémunération de 25%. "À un moment où nos salariés peuvent être affectés dans leur travail quotidien, par solidarité j'ai souhaité que ma rémunération soit baissée, cet argent sera reversé sous forme de don à des entreprises comme l'Institut Pasteur par exemple", a-t-il affirmé.