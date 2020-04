publié le 08/04/2020 à 11:57

L'équipe de Ça peut vous arriver est toute entière mobilisée aux côtés des auditrices et auditeurs de RTL depuis le début de la période de confinement. Une fois de plus, mercredi 8 avril, les questions ont été nombreuses. Loïc, de Saint-Leu-la-Forêt dans le Val-d’Oise, s’interroge aujourd'hui sur la prime exceptionnelle.

Sa fille de 18 ans est caissière dans un hypermarché depuis deux mois et demi. Et alors que toutes ses collègues ont eu la prime exceptionnelle due à la situation actuelle, elle ne l’a pas perçue, sous prétexte qu’elle n’a pas trois mois d’ancienneté. Et ce, bien qu’elle tienne son poste tous les jours depuis le 15 janvier.



Est-ce légal ? L’attribution de cette prime, dépend-elle de la convention collective ? Maître Nathalie Fellonneau rappelle que de grands groupes, sur l'initiative du gouvernement, ont en effet fait savoir qu’une prime de 1.000 euros serait versée à tous les salariés exposés au coronavirus, à l'instar des employés de la grande distribution, pour les récompenser.



Attention cependant. Même s’il y a bien eu une ordonnance de l'exécutif, “ce n'est qu'une invitation du gouvernement et c'est sur la base de volontariat que les groupes ont dit : on va la verser”, précise l’avocate. Or, par exemple, pour Leclerc, ce sont les franchisés de l’enseigne qui décident au final du versement de cette prime exceptionnelle. Un accord avec l’employeur peut également être trouvé. Et, en ultime recours, la fille de Loïc peut aussi saisir le Conseil des Prud'hommes.

