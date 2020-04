Coronavirus : à quoi servent vos dons ?

publié le 07/04/2020 à 12:52

Où faire vos dons en pleine crise du coronavirus ? Et que deviennent-ils ? Vous êtes nombreux à nous demander vers qui se tourner pour faire preuve de solidarité. RTL est heureuse de s’associer à la Fondation de France à laquelle nous offrons 500.000 euros d’espace publicitaire pour des appels aux dons.



Axelle Devazac est la directrice générale de l'organisme. Elle nous explique où va l'argent que vous versez. "En priorité au personnel soignant, précise la responsable, à l'hôpital mais aussi en dehors de l'hôpital, il ne faut oublier tous les soignants qui sont dans les EHPAD et en médecine libérale", mais également aux "personnes vulnérables". "Tous les gens qui allaient au Restos du Coeur, à la Croix Rouge, tous les gens qui sont isolés (...), plus que jamais ils ont besoin de notre aide", ajoute-t-elle.

Concrètement, à titre d'exemple, la Fondation de France a ainsi permis la semaine dernière "la livraison de repas dans des hôpitaux pour des soignants (...) pour qu'ils puissent mener leur tâche dans les meilleurs conditions", indique encore Axelle Devazac pour qui "dans cette période difficile", cette solidarité est nécéssaire pour "donner de l'espoir". Vous pouvez donner sur dons.fondationdefrance.org et envoyer vos chèques à l'adresse suivante : Fondation de France - Tous unis face au virus - 60509 CHANTILLY CEDEX

