publié le 27/03/2020 à 11:54

Malheureusement , alors que cette crise du coronavirus fait naître incroyables mouvements de solidarités, d’autres en profitent pour arnaquer ! Ainsi Jean-Marc, un habitant de Boursonne dans l’Oise nous a contactés pour nous raconter qu'il était tranquillement chez lui, mercredi soir, quand il a reçu un appel masqué. A l’autre bout du fil, une personne pleine d’aplomb lui explique qu’il a l’obligation d’accepter une livraison de 5 litres de gel hydroalcoolique contre la somme de 135 euros. Il s’agirait d’un ordre du préfet.

Jean-Marc n’a pas été dupe. Il a refusé et il a raccroché, mais il souhaitait témoigner pour limiter le nombre de victimes. Et nous avons recueilli d’autres témoignages et découvert plusieurs sites proposant notamment des livraisons de masques et de gel hydroalcoolique. Vous passez commande en ligne, vous payez, et évidemment, les produits n’arrivent jamais.

Nous avons répertorié plusieurs sites aux appellations différentes : ma petite pharmacie.fr, combattonslecoronavirus.fr, e-sante-France.fr. Il faut donc être très vigilant. Derrière ces sites, un même homme, déjà visé par plusieurs plaintes et qui, selon nos informations, créerait de très nombreux sites marchands aux produits très variés, qui vont de la trottinette électrique au bikini. Les personnes se plaignent de n’être jamais livrées. Une procédure judiciaire serait en cours au tribunal de grande instance de Paris.

Mais la période rime ausi avec solidarité puisque nous continuons de recevoir des offres d’hébergement et d’aide aux personnels soignants, que nous compilons sur notre page Facebook. Merci de votre générosité, vive la solidarité des auditeurs et auditrices de RTL !

