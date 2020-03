publié le 24/03/2020 à 04:50

Vous devez télétravailler ou vous n'avez pas la patience et la compétence d'un professeur des écoles pour maintenir l'attention de vos enfants pendant ces longues journées de confinement ? Internet est là pour vous aider. Naturellement, la période est très particulière et il faut redoubler d'inventivité pour occuper sa progéniture sans pour autant céder à l'appel du divertissement à plein temps. Nous ne sommes pas en vacances et il faut être inflexible sur la question.

Premier conseil qui revient dans la bouche des spécialistes de l'éducation et des pédopsychiatres : il faut maintenir un rythme. Le plus pratique reste l'emploi du temps. Notez-le clairement et affichez-le dans votre maison. Vous pouvez vous servir du planning de l'école, collège ou lycée pour établir une base. Réglez les réveils, cadrez l'heure des repas et n'hésitez pas à diversifier les tâches pour vous alléger la vie de votre foyer : ranger le bureau, nettoyer les pinceaux, faire un nettoyage de printemps, faire la cuisine, mettre la table, aller chercher le courrier, nourrir les animaux, etc. Reste à savoir ce qu'il faut faire maintenant pendant les heures de cours...

Les professeurs et établissements d'enseignement ont en général un programme bien déterminé. La plupart de vos enfants (surtout s'ils sont ados) auront un défi : développer leur esprit d'autonomie et accomplir les tâches et devoirs. Pour le temps libre et si vous souhaitez que vos enfants continuent à apprendre de façon ludique voici quelques conseils, outils, programmes, chaînes ou applications qui pourraient bien faire passer la pilule des cours.

Sites, chaînes et podcasts

- Il était une fois... la vie : le coronavirus est, comme son nom l'indique, un virus. Mais qu'est-ce qu'un virus ? Si vous ne vous sentez pas de répondre à vos enfants sur le fonctionnement du corps et l’infiniment petit, alors Netflix peut venir à votre rescousse. Tous les épisodes de la série animée brillante Il était une fois... la vie sont disponibles sur la plateforme. 26 épisodes de 25 minutes sont disponibles. C'est aussi efficace qu'un cours de biologie. N'hésitez pas à regarder ça d'un œil avec vos enfants et notez quelques questions pour le petit examen que vous ferez passer à vos enfants après le visionnage. Ils feront plus attention au contenu et vous aurez le plaisir de manier le stylo rouge du professeur ! Vous n'avez pas Netflix ? YouTube propose la totalité de la collection aussi avec Il était une fois... les découvreurs, l'Homme ou notre Terre.

- C'est pas Sorcier : Fred et Jamy deviennent vos professeurs à la maison. Vous les connaissez mais vos enfants sont sans doute passés à côté de cette émission culte. Faites votre marché sur leur chaîne YouTube.

- Colori : ce programme inspiré par la méthode Montessori promet d'apprendre le codage informatique dès l'âge de 3 ans. Bien sûr, votre bambin ne va devenir Steve Jobs dès le CP, mais Colori offre des initiations pour apprendre les rudiments du langage informatique et tout un tas de choses sur l'informatique. Le point en plus : il s'agit de faire de l'informatique et des sciences sans utiliser d'écran. Lecture, logique, découpage, collage, coloriage... Si vous avez une imprimante à la maison (ou un bon tas de gommettes qui traînent) voici de quoi occuper vos enfants pendant quelques heures. Voici des activités gratuites et payantes.

- Mini yoga : la chaîne YouTube Mini ABC offre toute une myriade de contenus pour les enfants. Couleurs chatoyantes, animateurs (québécois) survitaminés... Tout est présent pour attirer et retenir l'attention des enfants. La verticale Mini Yoga offre des entraînements de yoga pour les enfants, comptez 20 minutes de souplesse et de tranquillité. Vous pouvez faire les exercices ensemble avant de retourner vous casser le dos sur votre ordinateur ou votre cahier. Ça ne fera de mal à personne. Namasté !

- Météo France : le site des météorologues français offre une quantité astronomique de contenus sur l'eau, l'atmosphère, les saisons, etc. Des dossiers par niveaux ont été concoctés. Le site est surtout une mine pour les parents et les professeurs qui peuvent y trouver des ressources pédagogiques. Il faudra faire le tri et composer un peu la séance, le site (quelque peu aride) n'est pas destiné à accueillir les plus jeunes en autonomie.

- Madelen : l'Institut national de l'audiovisuel (INA) a ouvert son nouveau site de streaming Madelen avec trois mois gratuits "pour accompagner nos concitoyens en cette période difficile" de coronavirus. Plus de 13.000 programmes vidéo et audio, sélectionnés parmi les millions d'heures d'archives du catalogue de l'INA y sont concentrés. Idéal pour les amoureux de l'histoire et des médias. A conseiller pour les plus grands qui veulent en savoir plus sur des périodes historiques précises, des écrivains ou artistes sans se plonger dans une encyclopédie froide. Incapable de lire Cyrano sur du papier ? Regardez la pièce jouée par la Comédie-Française. Après tout c'est ainsi que le théâtre doit être appréhendé. N'hésitez pas à réclamer une petite fiche de synthèse sur le sujet étudié pour vérifier la bonne rétention des informations dans les cerveaux de vos petits chéris. Voici la sélection des documentaires de Madelen.

- Popi, Pomme d’Api Astrapi, Okapi : les magazines de la jeunesse proposent toute une rubrique pour concevoir des activités en intérieur : bricolage, yoga, massage pour bébé, cuisine, jardinage... Voici une sélection de fiches pour les plus petits ou encore des podcasts pour les ados.

- Livres audio et podcasts : comme le conseillait le président de la République, le confinement peut-être l'opportunité de ralentir le rythme et de lire. Vous avez forcément des livres qui prennent la poussières sur une étagère depuis des mois... Et vos enfants aussi. Mais le principe de réalité veut qu'aucun parent n'arrive à coller ses enfants devant un classique de la littérature pendant qu'ils sirotent en silence leur jus d'épinards bio. Comment rendre l'imaginaire attractif ? Par l'audio bien sûr. Des milliers de livres lus et podcasts sont disponibles pour les enfants : whisperies, la Voix haute, Encore une histoire, ou encore les histoires de la BBC pour les enfants très doués en anglais... Ou les géants du secteur comme Audible.

Vous en voulez encore plus ? La liste collaborative du site Taleming propose des centaines de chaînes YouTube, sites et bons liens pour occuper les cerveaux de vos enfants pendant des mois. N'oubliez pas non plus de prévoir des pauses, des jeux et une bonne dose d'ennui qui sont parfois d'excellents moteurs pour développer l’imagination et une certaine résistance aux frustrations du quotidien.