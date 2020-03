publié le 20/03/2020 à 06:01

Confinement ne signifie pas vacances pour les enfants scolarisés, et encore moins pour leurs parents qui doivent leur faire cours à la maison et assurer qu'ils ne décrochent pas. Sinon le retour à l'école risque d'être bien difficile à encaisser, tant psychologiquement et physiquement que vis-à-vis du retard pris sur le programme.

Pour que tout se passe bien et que votre enfant, peu importe son âge, poursuive son apprentissage, il y a quelques conseils à appliquer. Pour les plus jeunes, la première chose à faire est d'expliquer avec les mots qu'il faut ce qui est en train de se passer. Le but n'est pas de les stresser, mais de leur permettre d'appréhender au mieux cette situation qui risque de durer.

Ensuite, il faut aménager dans votre logement un coin consacré à l'école, idéalement en dehors de sa chambre, et s'y rendre tous les jours à la même heure, pour une durée donnée. N'oubliez pas de prévoir des pauses. Le but est de continuer à apprendre et de garder le rythme.

Varier les matières et les activités

Pour les collégiens et les lycéens, ce sera sans doute plus facile de créer un emploi du temps, étant donné qu'ils sont plus indépendants, qu'ils reçoivent un programme précis et les matières à travailler chaque jour. Mais pour les plus jeunes, y compris les petits de maternelle, il est important de varier les activités. Un enfant qui s'ennuie et qui est déconcentré n'apprend pas grand-chose…

En maternelle, tout est question de jeu. Il va falloir varier les activités pour continuer à développer la créativité et l'imagination de vos enfants. Même s'il faut limiter le temps passer devant les écrans, n'hésitez pas vous-mêmes à consulter des tutoriels sur YouTube pour des loisirs toujours plus créatifs.

Dernier point important : faites prendre l'air à vos enfants au moins une demi-heure par jour. Si vous n'avez pas d'extérieur, il faudra bien entendu veiller à respecter les directives gouvernementales.