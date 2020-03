publié le 20/03/2020 à 12:21

Les questions des auditeurs sur les perturbations liées au coronavirus sont toujours aussi nombreuses. Que faire alors que de nombreux actes de la vie quotidienne sont perturbés voire annulés ? Comment se faire rembourser ? Par exemple, Typhaine, une auditrice de Lille, explique qu’elle a dû annuler un vol pour aller visiter ses parents à Toulouse, confinement oblige.

Mais la compagnie aérienne, EasyJet, refuse de lui rembourser et lui propose un report du vol en septembre moyennant 86 euros supplémentaires. L’équipe de Ça peut vous arriver se mobilise et contacte la compagnie. Maitre Noachovitch conseille aussi d'envoyer un courrier recommandé pour refuser de payer la somme supplémentaire et insiste : ces conditions exceptionnelles justifiant une annulation doivent être prévues dans les conditions générales de vente.

Au menu de cette émission spéciale également, le témoignage d'un policier de la région parisienne mais aussi le coup de gueule d'un chauffeur de bus : "On n’a pas de masque, pas de gant, juste un flacon de gel hydroalcoolique, même pas de lingettes pour nettoyer le volant...". L'équipe de Ça peut vous arriver se demande aussi s'il est possible de reporter le contrôle technique des voitures.