publié le 25/03/2020 à 16:56

"Je suis très en colère ! Plusieurs familles de ma copropriété se regroupent dans la cour intérieure pour pique-niquer ensemble ! Les enfants jouent sans distance comme si tout allait bien. C’était le cas ce week-end. En plein confinement, alors que du personnel soignant risque sa vie tous les jours, dans ma copropriété on se croit en vacances ! J’ai appelé le commissariat du 7e arrondissement de Lyon, on m’a répondu que l’on ne pouvait pas intervenir car il s’agit de parties privées. Alors que l’on verbalise à raison, les gens qui ne respectent pas le confinement, pourquoi on ne fait rien sous prétexte que cela a lieu dans des parties privées ! A ce rythme-là, on ne s’en sortira jamais !", s’insurge Martine.

Pour Maître Sylvie Noachovich, il faut absolument que Martine prévienne le syndic de l’immeuble, qui doit ensuite autoriser la police à entrer dans l’immeuble. "C'est une question de santé publique", précise-t-elle.



De nombreux autres auditeurs ont posé des questions, notamment sur la nouvelle attestation de sortie en vigueur. Plusieurs employés d’Ehpad ont aussi appelé pour évoquer leurs difficiles conditions de travail, parfois avec des protections insuffisantes. La gérante d’une maison d’hôtes a également souligné que sa banque prenait des commissions sur ses remboursements clients, ce qu’elle trouve scandaleux dans ce contexte. Enfin, un fidèle de notre émission, Fernando, sosie vocal de Julio Iglesias, a rendu un vibrant hommage au personnel soignant.