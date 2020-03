publié le 19/03/2020 à 13:20

Toutes les questions méritent d’être posés pendant cette crise du coronavirus. Comme depuis lundi 16 mars, toute l’équipe de Julien Courbet s’est mobilisée ce jeudi pour répondre aux questions conso et pratiques des auditeurs. Et encore une fois, les appels ont été très nombreux.

Pour y répondre, les experts juridiques de l'émission mais aussi le professeur Gilbert Deray de la Pitié-Salpétrière. Interrogé sur la situation par Julien Courbet, il a d’abord tenté de rassurer : "Le nombre de cas augmente, oui, car l’épidémie est en cours et les cas vont augmenter pendant encore 8-10 jours. Mais nous avons quand même plusieurs centaines de patients qui sont guéris, comme 98 à 99% des gens qui seront atteints par le coronavirus. Je ne dis pas ça pour atténuer la sévérité de la situation, mais c'est pour dire qu’ensemble, nous allons vaincre le virus", débute le professeur.

Myriam, du Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis), appelle car elle s'inquiète : sa fille doit prochainement accoucher et elle se demande si elle pourra l'accompagner comme c'était prévu. "Non, il n'y a pas d’exception pour les accompagnants des femmes enceintes," lui répond le professeur. "Il ne faut prendre aucun risque pour votre fille et le bébé, même si on sait que le virus n’est pas transmis pendant la grossesse, c’est à dire que même si votre fille l’a, le bébé ne l’aura pas", assure le professeur. "C’est interdit et je vous le déconseille et je déconseille aux proches de lui rendre visite une fois le bébé né", ajoute-t-il.

Attendez au moins 24h avant d'ouvrir votre courrier

Michèle, de Haute-Savoie, demande si elle peut ramasser normalement son courrier dans la boîte à lettres : "On sait par définition que le courrier a été touché par de nombreuses personnes avant d‘arriver chez vous, et par ailleurs, on sait que le virus peut survivre sur le papier pendant environ 1 journée et sur le métal pendant environ 3 jours. Donc oui, il y a possibilité de contamination", répond le professeur qui conseille de "récupérer son courrier avec des gants puis de se laver soigneusement les mains ensuite. "Moi ce que je vous conseillerai, c’est de ne pas ouvrir le courrier pendant au moins 24h, cela laissera le temps aux particules virales éventuellement présentes d’être tuées. Si vraiment il y a une urgence, vous l’ouvrez avec des gants et puis vous désinfectez vos mains".

Enfin, le professeur a profité de l'émission pour rappeler les gestes barrière indispensables pour freiner la propagation du virus : "Il faut se laver les mains toutes les heures, ou en tout cas à chaque fois qu’on a été en contact avec une surface potentiellement contaminée et essayer de ne pas trop se toucher le visage, surtout si nos mains ne sont pas lavées.

La transmission est à 60% intrafamiliale, donc aérez souvent chez vous, c’est surtout à l’intérieur qu’on est contaminés, plus que dehors. Et si vous toussez, faites-le dans votre coude et puis n’hésitez pas à vous mettre carrément à l’écart, le temps qu’on sache s’il s’agit ou non du coronavirus".