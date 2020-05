Coronavirus : 1 Français sur 3 estime que sa situation financière s'est dégradée

publié le 27/05/2020 à 18:11

"Le Grand confinement", nom désormais consacré de la crise économique et sociale que la France et le monde entier vit à la suite de l'épidémie de Covid-19, a déjà des impacts directs dans la vie courante. Un tiers des Français (32 %) déclare que la situation financière de son foyer s'est dégradée par rapport au mois dernier, selon un sondage YouGov pour le HuffPost.

Ce sondage portait sur 1.011 personnes. 15 % d'entre elles étaient au chômage partiel, payé 84 % du SMIC net. De plus, plus d'un sondé sur 10 (11 %) déplorent une réduction de leur temps de travail, et plus d'un sur 20 (6 %) a dû poser des congés, voire des congés sans solde.

Les perspectives économiques des Français sont globalement assez pessimistes. Plus de trois-quarts des Français (78 %) anticipent une récession dans l'année, et plus de la moitié (58 %) pensent que leur situation budgétaire va être dégradée par la crise. 45 % des sondés craignent de ne pas pouvoir payer leurs factures.