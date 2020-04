publié le 09/04/2020 à 07:02

La France est maintenant confinée depuis plus de trois semaines, avec une activité économique largement ralentie, en raison de l'épidémie de nouveau coronavirus Covid-19. Aussi, la Banque de France a estimé mercredi 8 avril que le produit intérieur brut (PIB) du pays a chuté d'environ 6 % sur les trois premiers mois de l'année 2020.

En conséquence, la France est officiellement en récession. Cela signifie que son PIB, c'est-à-dire la valeur de l'ensemble des richesses créées sur son territoire, a baissé sur au moins deux trimestres consécutifs. En effet, les trois derniers mois de 2019 avait déjà vu la production reculée de 0,1 %. Et cette baisse de la production devrait se poursuivre.

Est-ce à dire que le pays, et plus largement l'Europe et le monde, vont connaître une dépression économique ? Cette notion a une définition moins précise : la dépression est un ralentissement profond et durable de l'économie. Il s'agit d'une crise économique longue : c'est pour éviter cela que les gouvernements ont mis en place de nombreux dispositifs d'aide aux entreprises et aux citoyens.

La plus forte crise de ce genre qu'ait connu le monde, la Grande Dépression, remonte aux années 1930. Un krack boursier aux États-Unis en 1929 avait fortement touché l'Amérique du nord et l'Europe jusqu'à la Seconde Guerre mondiale.