Coronavirus : la confiance dans l'exécutif remonte

publié le 17/05/2020 à 02:08

La confiance dans l'exécutif a repris des couleurs, ce dimanche 17 mai, puisque 44% des Français estiment que le gouvernement gère "efficacement" la crise du coronavirus, soit une hausse de cinq points en deux semaines, selon un sondage Ifop pour le Journal du Dimanche.

Ce chiffre reste toutefois inférieur de 11 points par rapport à celui du 19-20 mars, selon la même étude. 52% des sondés (+5 points en deux semaines) font également confiance au gouvernement pour "aider les entreprises en difficulté en raison du coronavirus".

L'exécutif enregistre ses plus fortes progressions chez les plus de 65 ans (58% de confiance, +9) et parmi les électeurs de François Fillon en 2017 (68%, + 8) ou encore chez les sympathisants d'Europe-Écologie Les Verts (49%, +20).

L'étude été menée auprès d'un échantillon représentatif, selon la méthode des quotas, de 1.012 personnes, âgées de 18 ans et plus, et interrogées par questionnaire auto-administré en ligne du 14 au 15 mai 2020, avec une marge d'erreur 1,4 et 3,1.