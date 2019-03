Citroën : l'Ami One Concept, un ovni qui ne laisse pas indifférent

publié le 10/03/2019 à 22:02

Pour fêter ses cent ans, Citroën se projette dans le futur. Présent dans les allées du Salon automobile de Genève, la marque française a présenté un véritable ovni : l'Ami One Concept. Certains trouvent cette voiture craquante, d'autres n'aiment pas... Une chose est sûre, elle ne laisse pas indifférente.



Il faut dire que son style est pour le moins surprenant. De forme cubique, on la croirait sortie d'un film de science fiction. Deux places, tout juste 2,5 mètres de long, 1,5 mètre de large et de haut. L'Ami One Concept est même plus petite qu'une Smart.

Mais sa taille et son design ne sont pas les seules surprises. 100% électrique, elle se recharge en deux heures. Mais a son volant peu de risque d’être flashé alors que la vitesse maximale est de 45 km/h. Car, l’Ami One peut se conduire sans permis dès l'âge de 14 ans en France.

Une voiture minimaliste

Et comme la 2 CV elle se veut minimaliste avec aucune dépense superflue. Ainsi, la voiture est entièrement symétrique. Il est possible de monter indifféremment les portières à gauche ou à droite, le capot à l’avant ou à l’arrière. Idem pour les phares, les pare-chocs.



Minimaliste mais branchée. Exemple, le poste de pilotage a bien sûr un volant mais aussi un endroit pour loger le smartphone. Grâce à une application, le téléphone va ainsi permettre d’afficher avec une vision tête haute, la vitesse, l’autonomie. De son côté, la boîte à gants est remplacée par un logement pouvant accueillir une petite valise cabine.