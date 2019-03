publié le 09/03/2019 à 08:19

Des milliers de visiteurs attendus ce week-end au salon automobile de Genève. À côté des stars françaises dont on a beaucoup parlé, à savoir la nouvelle Renault Clio et Peugeot 208, d'autres voitures font le show. Pour célébrer ses 110 ans, la célèbre marque Bugatti crée l'événement avec la "Voiture noire".



C'est tout simplement la voiture la plus chère au monde : 16,7 millions d'euros ! Un prix fou pour cette voiture imposante, couleur noire, long capot nervuré. Cette voiture a une histoire bien particulière puisqu'elle est inspirée d'un modèle mythique des années 1930 : l'Atlantic, imaginée par Jean Bugatti, le fils d'Ettore (les GT Atlantic étaient alors déjà capables de dépasser les 220 km/h).

Aujourd'hui, la "Voiture noire" est une hypersportive de luxe. La carrosserie est en fibre de carbone et fabriquée entièrement à la main à Molsheim, en Alsace. C'est un modèle unique, avec des performances exceptionnelles.

Une voiture moderne... et déjà vendue

La "Voiture noire" est d'une puissance phénoménale. Avec, à l'arrière, par la présence de six sorties d’échappement, 4 Turbo, elle est dotée d'un moteur 16 cylindres développant 1.500 chevaux, soit près 30 plus qu'une Twingo. En revanche, en passant à la pompe, il faut sortir le carnet de chèque, puisqu'elle consomme plus de 35 litres aux 100.



Et j'imagine qu'à ce tarif, il faudra trouver preneur. On se dit en effet qu'à moins de gagner au loto, elle trouvera difficilement un acheteur. Et bien détrompez-vous ! Elle vient d'être achetée. Et là aussi par un nom automobile célèbre : puisqu'il s'agit de Ferdinand Piëch, l'ancien dirigeant du Groupe Volkswagen et petit fils de Ferdinand Porsche.



À ce tarif, il aurait pu se payer un peu plus de 200 Porsche, 1.400 Golfs, ou encore 2.090 Dacia Sandero, qui est la voiture la plus vendue aux particuliers...