publié le 18/06/2020 à 18:44

Alors que les conséquences économiques de la crise sanitaire se font déjà ressentir en France, le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau a fait savoir sur RTL que, selon ses prévisions, "le chômage va monter d'ici le milieu de l'année prochaine" en expliquant que "le pic historique du chômage correspond traditionnellement au creux de la croissance, avec un an de décalage".

François Villeroy de Galhau estime qu'à cette période en 2021, "on se retrouvera peut être avec un taux de chômage qui se retrouve au-dessus de 11,5%" et précise que ce "pic historique" ne durera que "temporairement" et qu'on devrait "redescendre sous les 10% au cours de l'année 2022".

Concernant les chiffres de l'Unédic, qui anticipent 900.000 emplois salariés supprimés d'ici la fin de l'année 2020, le gouverneur de la Banque de France pense que "c'est un chiffre possible qui sera de cet ordre de grandeur" et qui est "cohérent avec la montée du chômage dont je parle".