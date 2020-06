et Marie-Pierre Haddad

publié le 14/06/2020 à 15:46

Faut-il changer le système de chômage partiel ? La prise en charge du chômage partiel instaurée au début du confinement est passée au 1er juin de 100% à 85% de l'indemnité versée au salarié, à l'exception des secteurs faisant l'objet de restrictions en raison de la crise sanitaire comme le tourisme ou la restauration. La secrétaire d'État Agnès Pannier-Runacher a évoqué une baisse de la prise en charge pour les entreprises de l'ordre de 10%, avant de se rétracter.

Invité lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI dimanche 14 juin, le président du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux a indiqué : "On a parlé d'un chiffre allant jusqu'à 13 millions de salariés en chômage partiel. Ça n'est pas exact". "13 millions c'était la somme des demandes des entreprises. Mais les entreprises ont demandé 'le maximum' et au fur et à mesure de la reprise de l'activité, elles ont mis au chômage partiel, beaucoup moins de monde", a-t-il ajouté.

Combien y-en-a-t-il eu ? "C'est ce que l'on essaye de savoir avec Muriel Pénicaud (la ministre du Travail, ndlr). Même les demandes du mois de mars n'ont pas été totalement remplies (...) Je pense aujourd'hui ce chiffre s'élève autour de 5-6 millions de salariés", répond Geoffroy Roux de Bézieux.