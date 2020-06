publié le 18/06/2020 à 08:11

Emmanuel Macron a entamé une nouvelle étape de son quinquennat qui devrait notamment se traduire par la poursuite des réformes engagées avant la crise du coronavirus. Selon les informations de LCI, le gouvernement serait bien décidé à faire adopter la réforme des retraites avant 2022.

Et qu'en est-il du chantier de l'assurance-chômage ? Des concertations ont lieu au ministère du Travail. En vigueur depuis novembre, le premier volet de cette réforme comprend un durcissement de l'ouverture des droits (il faut avoir travaillé six mois sur les 24 derniers, contre quatre sur 28 auparavant) et de leur rechargement (passé d'un mois à six mois de travail).

Invité à l'antenne de RTL, Xavier Bertrand insiste sur la "guerre" économique qui s'annonce. "N'attendons pas l'automne pour lancer un grand plan contre le chômage et le chômage des jeunes, a-t-il lancé. À la rentrée, le pire c'est qu'il y a une réforme de l'assurance-chômage qui va précariser quasiment des centaines de milliers de personnes".

Le président de la région Hauts-de-France met en garde contre "les nouvelles règles à partir de septembre" : "Ceux qui seront au chômage toucheront, pour certains, jusqu'à 200 euros de moins". Faut-il annuler la réforme de l'assurance-chômage ? "Bien sûr", répond l'ancien membre des Républicains.