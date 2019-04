Listeria : rappel de charcuterie vendue chez Monoprix, Casino et Auchan

publié le 02/04/2019 à 00:01

Prudence si vous avez récemment consommé de la charcuterie achetée chez Monoprix, Casino ou Auchan. Des plateaux de charcuterie vendus dans ces trois grandes enseignes sont actuellement rappelées en raison de la possible présence de Listeria monocytogenes, une bactérie provoquant la listériose. C'est le journal Le Dauphiné qui rapporte que les distributeurs ont demandé aux personnes qui détiendraient ce produit de ne pas le consommer et de le rapporter au point de vente où il a été acheté.



Il s'agit d'abord du plateau dégustation Italie 160 grammes de marque Auchan. Le produit incriminé est vendu chez Auchan, code-barres 3596710407217 :

- lot 210114018-date limite de consommation 29/04/19

- lot 210114564-date limite de consommation 13/05/19

- lot 210114839-date limite de consommation 20/05/19,

- lot 210115093-date limite de consommation 26/05/19,

- lot 210115348-date limite de consommation 05/06/19,

numéro d’identification vétérinaire FR 11.262.047 CE

Est aussi concerné par le rappel, l'assiette italienne de 160 grammes de marque Monoprix. Les autorités luxembourgeoises recommandent de ne plus consommer ce produit : code-barres : 3350033051980, date limite de consommation : 15/05/2019, numéro de lot : 210114612. Selon le site Oulah, la France est bien concernée par ce rappel produit. Monoprix invite à se renseigner auprès de son Service Clients au numéro vert suivant 0800 08 4000. Appel et services gratuits. Pour rappel, le 13 mars dernier déjà, Monoprix a rappelé des sandwich et des wrap à l'avocat susceptibles d'être contaminés à la Listeria monocytogenes.

Veuillez également rapporter l'assiette italienne 160 grammes de marque Casino "Saveurs d'ailleurs" si vous l'avez achetée. Ce produit vendu dans les enseignes Casino est rappelé. Code-barres : 3222472946939,

- lot 210115349 et date limite de consommation 05/06/2019,

- lot 210114587 et date limite de consommation 14/05/2019,

- lot 210113923 et date limite de consommation 30/04/2019,

- lot 210114861 et date limite de consommation 21/05/2019, numéro d’identification vétérinaire FR 11.262.047 CE.



Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le service consommateurs : 0 800 13 30 16 (service et appel gratuits) du lundi au vendredi, de 8 heures à 18 heures.



Est enfin concernée par le rappel pour suspicion de Listeria, l'assiette de charcuterie italienne 150 grammes de marque "Montagne noire". Ce produit vendu dans les enseignes Casino est rappelé. Code-barres : 3339720417582,

- Lot 210114770 et date limite de consommation 16/04/19,

- Lot 210115020 et date limite de consommation 20/04/19,

- Lot 210115175 et date limite de consommation 28/04/19, numéro d’identification vétérinaire FR 11.262.047 CE.



La société Compagnie Montagne Noire se tient à la disposition des consommateurs pour répondre à leurs questions aux numéros de téléphone : 05 63 77 31 31 et en dehors des heures de bureau : au 06 60 36 63 96.

L'infection alimentaire implique fièvre isolée ou accompagnée de maux de tête

L'infection alimentaire causée par les Listeria monocytogenes implique de la fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête. Les femmes enceintes les personnes immunodéprimées et les personnes âgées doivent être particulièrement attentives à ces symptômes. Ils peuvent, en effet, provoquer une listériose, maladie qui peut-être grave et dont le délai d’incubation peut aller jusqu’à huit semaines.



De façon générale, toutes les personnes qui auraient consommé les produits mentionnés et qui présenteraient ces symptômes, sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation.