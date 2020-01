publié le 02/01/2020 à 07:39

Une inquiétude qui se veut grandissante pour de nombreux salariés en ce début d'année. Le groupe Auchan, qui compte plus de 70.000 salariés en France, pourrait bientôt annoncer un plan de départ volontaires qui concernerait au moins mille salariés. Celui-ci, qui devrait être présenté à la mi-janvier aux syndicats, fait suite à une année 2019 noire où l'enseigne à affiché des pertes importantes.

Éric Scherrer, président du syndicat des employés du commerce et de l'industrie Unsa regrette la situation et la manière dont sont traités les salariés : "Pour les entreprises de cette taille là, qui ont beaucoup de moyens, on parle toujours de départs volontaires. Mais en réalité, on va dans les différents établissements et on dit aux salariés qu'on va supprimer leur poste et donc que leur choix est soit d'accepter un départ volontaire, soit de se retrouver sur un poste qui n'est pas du tout le leur ou bien loin de leur domicile".

Éric Scherrer va même plus loin et estime que "les gens sont poussés à quitter leur emploi". Il ajoute que "cela commence à faire beaucoup dans la grande distribution après Carrefour il y a un an, la suppression de postes chez Casino et désormais Auchan".

À écouter également dans ce journal

International - Un Français né en Angola est décédé ce dimanche 29 décembre aux États-Unis. Cet homme âgé de 40 ans était détenu par les services de l'immigration. Une autopsie est actuellement pour déterminer la cause du décès

Faits divers - Le bilan de la nuit de la Saint Sylvestre s'assombrit. Trois personnes sont mortes poignardées, un décès à cause d'un pétard a été recensé en Alsace, un mort depuis un pont à Paris et une femme a été tuée par balle à Montpellier.

Tendances - L'immobilier se porte bien. L'année 2019 se termine sur des volumes de vente de logements records qui ont dépassé le million de transaction et des prix de l'immobilier ancien encore en hausse. La ville de Saint-Étienne arrive en tête du classement des grandes villes où les prix sont au plus bas.