Immobilier : sa caution est bloquée malgré un état des lieux de sortie nickel

publié le 10/06/2020 à 15:16

Cela fait plus de six mois qu’elle attend le reversement de sa caution. Emily appelle RTL pour sa maman. En novembre dernier, celle-ci a quitté l’appartement dont elle était locataire depuis cinq ans. Depuis, elle n’a toujours pas récupéré le dépôt de garantie, soit 4.156 euros.



Pourtant, l’état des lieux de sortie est nickel. Le gestionnaire immobilier, une banque, lui a même écrit dans un mail : "Je vous confirme que (le) dépôt de garantie doit vous être restitué dans son intégralité, et dans les meilleurs délais". Ce mail date de février dernier et malgré les multiples relances, rien ne bouge. "Je les ai appelés plus d’une dizaine de fois", explique Emily à Julien Courbet.



Or, sa maman âgée de 75 ans, est à la retraite, elle a vraiment besoin de récupérer cet argent. "Ce n’est pas normal. Lorsque l’état de sortie est vierge, le propriétaire a 1 mois pour restituer la caution", rappelle Me Fellonneau, avocate-experte de l’émission. "S’il y a des dégradations, il faut les reprendre et là, le propriétaire a 2 mois pour la restitution. A défaut, il doit 10% de pénalités au locataire par mois. Dans ce dossier, la facture commence à être lourde, cela fait 7 mois à 400 euros… ", précise l'avocate.

