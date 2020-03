Skoon Smart Handle, la poignée de porte qui reste toujours propre

publié le 08/03/2020 à 08:30

Les poignées de porte sont des nids à microbes et à bactéries. Elles sont souvent plus sales que la lunette des toilettes publiques. Et en ces temps d'inquiétude globale quant à la propagation du coronavirus, voila une invention qui pourrait bien être salutaire.

La Skoon smart handle est une innovation mise au point bien avant le début de la crise du coronavirus. L'idée est venue à son inventeur après une expérience désagréable dans un hôtel. Etienne Chaussard avait posé sa main sur une poignée grasse et collante. Dégoûté, il a cherché la parade et a mis au point cette poignée que "s'auto désinfecte" !

Le processus électronique se déclenche automatiquement quand on abaisse la poignée pour ouvrir ou fermer une porte. Dès que la poignée reprend sa position horizontale, la bague fait un aller et retour et dépose un peu de liquide désinfectant. A l'intérieur de cette bague, il y a de la feutrine qui est imbibée de ce produit.

> SKOON HANDLE | Démonstration de la poignée autonettoyante

On peut choisir le produit que l'on veut du moment que ce n'est pas du gel. On peut aussi préférer uniquement un produit nettoyant et pas désinfectant ou encore du vinaigre blanc ou de l'eau ozonée.

La bague se recharge toutes les 500 ouvertures de porte, c'est à dire tous les 3 jours en moyenne dans les toilettes d'un hôtel. Ca peut sembler fastidieux mais en réalité c'est très rapide. Il y a un flacon applicateur avec une pipette et le personnel d'entretien le fait en même temps qu'il nettoie les toilettes. Et pour faire fonctionner la partie électronique, il faut une pile de 9 volts qui doit être changée toutes les 10 000 utilisations. Selon le lieu, ça fait une ou deux fois par an.

La Skoon smart handle est destinée aux établissements de santé, aux hôpitaux, aux hôtels, aux restaurants ou aux stations service... partout où il y a beaucoup de passage. Il en existe plusieurs modèles avec une bague en bois ou en métal. Il y a des poignées chromées ou dorés pour les palaces ! Le prix varie de 200 à 500 euros.