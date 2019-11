Black Friday : pourquoi les promos sur les livres sont-elles dérisoires ?

publié le 25/11/2019 à 18:33

Le 29 novembre prochain sera "Vendredi noir", en anglais "Black Friday". Cette opération commerciale, venue des États-Unis, permet de bénéficier de promotions sur de nombreux produits, une aubaine à l'approche de Noël. Pourtant, en France, les livres ne sont pas concernés par ces rabais.



La loi Lang, du nom de l'ancien ministre de la Culture Jack Lang, fixe en effet depuis 1981 un prix unique du livre. Les éditeurs fixent un prix sous lequel il est interdit de vendre des livres neufs. La loi n'autorise que des rabais inférieurs à 5 % du prix. Sur un bouquin à 20 €, vous ne pouvez obtenir un rabais que de 1 euro maximum. Une somme dérisoire qui désincite souvent les vendeurs de la proposer aux clients.

Cette mesure permet de limiter les effets de la concurrence, et préserver les petites librairies et petits commerces face aux grandes surfaces et aux géants d'Internet. Votre livre coûtera le même prix que vous l'achetiez à la Fnac ou sur Amazon que si vous vous le procurez chez le libraire de votre quartier.



Le prix unique du livre ne concerne que les livres neufs et récents. Les livres d'occasion, en stock depuis 6 mois ou édités ou importés depuis plus de deux ans ne sont pas concernés. Par ailleurs, les magasins qui déstockent peuvent appliquer le rabais qu'ils souhaitent sur les livres, même neufs.