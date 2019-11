publié le 18/11/2019 à 07:30

Une sortie gênante pour le président. Aux États-Unis, la publication mardi 19 novembre d’un livre anonyme rédigé par un haut responsable de l’administration Trump embarrasse la Maison Blanche.

C’est le même "anonyme" qui avait fait les gros titres et mis en émoi Washington à la fin de l’été 2018, en publiant une tribune dans le New York Times. Il ou elle décrivait une opération de "résistance", portée par des "héros méconnus" qui se sont donnés pour mission de protéger le pays contre le président.

Selon l’auteur, la racine du problème, c’est "l’amoralité" du président, ses pulsions "anti démocratiques". Il y décrit sa violence, sa mesquinerie, son inconscience, ses rengaines, ses diatribes contradictoires, son instabilité, son comportement erratique. Au point, selon l’auteur, que les ministres avaient murmuré entre eux l’hypothèse d‘écarter le président du pouvoir.

Un livre embarrassant pour Trump

Depuis plus d’un an, on ne connaît toujours pas l'identité de cet auteur : certains ont imaginé que cela pouvait être son directeur de cabinet ou sa ministre en charge de l’immigration qui ont été limogés.

L’auteur souligne "l'inattention", "l'impulsivité" et la "paresse intellectuelle" de Donald Trump, "comme un garçon de 12 ans dans une tour de contrôle aérien, il appuie indifféremment sur les boutons du gouvernement, indifférent aux avions qui dérapent sur la piste et aux vols qui s'écartent à toute vitesse de l’aéroport".

Ses salves sur Twitter font que les conseillers de la Maison Blanche se réveillent le matin "dans une véritable panique" : "C’est comme si vous vous présentiez à la maison de retraite à l’aube pour retrouver votre oncle âgé qui court sans pantalon dans la cour et jure fort à propos de la nourriture de la cantine, alors que des employés inquiets essayent de l’attraper (…) Vous êtes abasourdi, amusé et gêné en même temps".

Des déballages en pagaille

Tout ce qui est décrit, dans ce livre, a déjà été raconté par des conseillers ou des ministres. Qui en Amérique va changer d’avis sur le président Trump ? Lors de la publication de la tribune, la Maison Blanche avait dit que l’auteur était un "lâche" qui devrait "démissionner".



Avec la procédure de destitution, on voit défiler des hauts fonctionnaires au parcours remarquables, nommés à des postes importants de l’administration Trump, et qui prennent le risque de parler publiquement pour expliquer comment le président abuse de son pouvoir.



Que cherche cet auteur anonyme ? À sauver sa réputation quand Trump ne sera plus président et qu’il ou elle pourra prétendre avoir été un "résistant" de l’intérieur.