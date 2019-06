Fête de la musique : Jack Lang raconte comment est né "le miracle"

publié le 21/06/2019 à 15:15

Ce vendredi 21 juin marque le début de l'été mais aussi la Fête de la musique. À l'origine de cet événement devenu incontournable, Jack Lang, ancien ministre de la Culture. L'idée lui est venue en décembre 1981, ministre depuis quelques mois, il avait "la volonté avec François Mitterrand de redonner à la vie culturelle française un élan nouveau", se souvient-il au micro de Pascal Praud.

Au départ, il avait "beaucoup travaillé pour les professionnels de l'art et de la culture", déclare-t-il. Il cherchait "une idée qui mette les gens dans le coup eux-mêmes, les associer à un événement dont ils seraient les co-inventeurs, les co-auteurs, et la musique est venue à notre esprit".

"On s'est dit pourquoi ne pas proposer aux gens de sortir dans la rue un jour X et la bonne idée qui était dictée par le calendrier était de choisir le 21 juin, jour de l'été, nuit la plus courte, la saison des amours, des rencontres, du dialogue, de la lumière, et le miracle s'est produit", indique-t-il. "Nous voulions que ce soit la fête de toutes les musiques", conclut-il.