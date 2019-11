publié le 19/11/2019 à 06:25

Le Black Friday est de retour. Cette année, la journée de promotions et de rabais en tous genres est fixée au vendredi 29 novembre. Cette opération commerciale venue des États-Unis marque le coup d'envoi des soldes avant les fêtes de fin d'année.

C'est aussi l'occasion de trouver des bons plans pour les achats des fêtes de fin d'année, tout particulièrement avec l'arrivée de Noël qui se rapproche. Que ce soit dans les magasins ou sur Internet, les promotions peuvent grimper jusqu'à moins 90%. Si cette année, le Black Friday arrive un peu plus tard (29 novembre), pas de panique, la plupart des enseignes de e-commerce proposeront des offres dès le 25 novembre et jusqu’au lundi 2 décembre (Cyber Monday).

Amazon, Carrefour, Auchan, Fnac, Conforama... Découvrez les enseignes qui participent à l'opération cette année.

1. Mode

L'enseigne de mode La Redoute, va proposer dès le 29 novembre, des réductions sur la mode femme, homme et enfant, sur une large gamme de produits allant des robes de soirées aux jeans et chaussures.

Le site de vêtements Asos proposera également un Black Friday du 29 novembre au 2 décembre avec "d'énormes réductions". La marque Kiabi, proposera aussi des réductions le 29 en ligne et en magasin et le 2 décembre uniquement en ligne.

Le Black Friday Nike vous donne droit à des remises de l’ordre de 20 à 50% sur certains modèles de chaussures. La plupart des chaussures, des vêtements et autres produits de la marque seront proposés avec des réductions autour de 30%. La marque Adidas fête ses 70 ans et proposera donc des promos exceptionnelles et des codes de réduction.

2. High-Tech et électroménager

L'enseigne Fnac fait également son Black Friday avec des promotions sur les plus grandes marques, les ordinateurs portables, tablettes tactiles, et un large choix de produits High Tech. Il y aura également des réduction sur les jeux-vidéos et les appareils multimédias, téléviseurs, vidéoprojecteurs et Home cinéma.



Comme chaque année, les marques Boulanger et Darty font également leur promos. Des réductions seront donc disponibles sur toute une sélection d'appareils électroménager : four, lave-linge, micro-ondes, réfrigérateur, robot multifonction, extracteur de jus, mijoteur, cuiseur vapeur, et pleins d’autres prix également sur les aspirateurs.

3. Ameublement et maison

Conforama propose des réductions sur la literie et le mobilier, les installations de cuisine, l'ameublement de la chambre ou encore un large choix de canapés en promotion : certaines remises peuvent descendre jusqu'à -50%.



Pour l’opération Black Friday, BUT offre 5 à 9 jours exceptionnels pour réaliser des bonnes affaires, aussi appelé "Golden Friday", chez l'enseigne parce que les remises offertes sont considérées comme des occasions en or. En 2018, la marque proposait des remises jusqu'à -70% avec la livraison offerte dès 29 euros.



Bricorama participe également à l'opération avec des rabais sur tous les matériaux et outillages de bricolage et de jardinage ainsi que les matériaux de construction, allant de 20% à plus de 40%. Leroy Merlin vous proposera de grosses promotions allant jusqu'à -60% dans le monde du bricolage sur des produits pas chers dans des univers comme la déco, le jardin, l'outillage, la salle de bains.

4. Grandes surfaces

Auchan participe chaque année au Black Friday avec des réductions sur un ensemble de produits. En ligne ou dans les magasins, la marque annonce différentes offres sur les produits high-tech, textile, jouets... Tout comme Carrefour, mais il faudra vous abonner au programme de fidélité (gratuit) pour profiter pleinement des réductions. L’année dernière, Carrefour a mis en vente des produits avec plus de 50% de réduction sur toutes les catégories confondues en quantité limitée.



E.Leclerc offre aussi des promotions et des réductions, aussi bien dans la culture, comme le multimédia ou la maison, les offres de la marque peuvent aller jusqu'à 60 % de réductions, qui débutent dès la semaine du 26 novembre et dureront jusqu'au 2 décembre en ligne.

5. Géants du e-commerce

Amazon, géant mondial du e-commerce, ne déroge pas au Black Friday. Cette année, l'enseigne fête ses 21 ans et marque le coup. L'enseigne devrait commencer ses promotions en ligne dès le 21 novembre, jusqu'au 2 décembre, avec des réductions sur un choix infinis de produits, que ce soit dans l'électroménager, les produits high-tech, l’ameublement, etc.



Cette année, Cdiscount casse les règles du jeu du Black Friday en proposant non seulement des réductions exceptionnelles sur des produits du site, mais vous allez aussi bénéficier de promotions type : Black Friday voyage, Black Friday vol, Black Friday croisière et le Black Friday ski de Cdiscount Voyages. Il y aura également Pour Black Friday Disneyland pour les fans de Mickey ou encore Black Friday forfait mobile.



Ebay participe également à l'opération. Une large partie de ses commerçants partenaires vont proposer des remises jusqu'à -50%, et même parfois jusqu'à -80% et ce très probablement avant la date du Black Friday.

6. Voyages

Cette année, comme l'an dernier, OUI.sncf participera à l'opération. Profitez de -50% sur vos billet TER liO avec la Région Occitanie et SNCF TER liO. Cette réduction est valable pour des billets achetés en ligne entre le 29 novembre et le 1er décembre 2019. Les dates de voyages peuvent être choisies entre le 29 novembre 2019 et 31 janvier 2020.



Côté hébergement, la plateforme de réservation Booking proposera également des offres et réductions.