publié le 09/05/2019

Même si les valeurs du secteur automobile sont à la peine et lancent des alertes, il existe encore quelques constructeurs qui ignorent les soucis économiques. Ils sont peu nombreux mais ont une martingale infaillible : ils fabriquent des voitures de rêve ou d’ostentation selon le point de vue, qui dans tous les cas s’arrachent : ces constructeurs fabriquent des véhicules de luxe.



À l'image de l’italien Ferrari qui affiche actuellement les meilleurs cours de bourse de son histoire, adossés à des bénéfices en hausse de 14% depuis le début de l’année qui laissent les investisseurs sur les talons. C’est simple, il faut se mettre à genoux pour inscrire son nom sur le carnet de commande du Portofino, le modèle d’entrée de gamme du constructeur de Monza. La machine coûte pourtant 196.000€ sans aucune option.

Ces voitures sont insensibles à la conjoncture, aux pressions environnementales et aux limitations de vitesse. À l’évidence, elles ne roulent pas sur la même planète. De fait, le marché de ces voitures hyper sportives ou hyper sophistiquées est en pleine explosion. Aux États-Unis, en Chine, en Allemagne ou encore au Moyen Orient, il suit la courbe ascendante du nombre de milliardaires et de multimillionnaires qui ont surgi ces dernières années.

Une capacité d'adaptation à toute épreuve

En l'espace de 5 ans, les ventes de ce type de voitures ont plus que doublé. Ferrari, pour ne prendre que cette marque, enregistre une augmentation de ses ventes de 26% aux États-Unis et même de 80% en Chine depuis janvier. Pourtant, ce type de véhicule acquitte 25% de droits de douane, 25% de taxes grosses cylindrées et un rab de 10% pour les véhicules qui coûtent plus de 180.000€ avant de sillonner Pékin ou de frimer à Hong Kong.



Concrètement, les Aston Martin, les Lamborghini ou les Bentley coûtent deux fois plus cher en Chine qu’en Europe. Ce qui n’a pas empêché Porsche d’en commercialiser plus de 60.000 exemplaires l’an dernier. Cet appétit pour les voitures de luxe va donc sans aucun doute se poursuivre.



Surtout que ces constructeurs ont les moyens financiers et les savoir-faire techniques pour s’adapter. On trouve dans leurs catalogues des belles machines hybrides, des SUV à propulsion électrique et toutes les technologies qui réduisent l’impact d’une voiture sur l’environnement. Le bolide à quatre roues "écolo compatible" est d’ores et déjà disponible. Quand le prix n’est pas en jeu, les industriels du très haut de gamme peuvent tout faire. Y compris donner bonne conscience à leurs très chers clients.

