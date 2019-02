Tester des yachts et des voitures de luxe et toucher 85.000€, c'est possible

publié le 10/02/2019 à 16:20

Arrêtez tout, on tient LE job de rêve. C'est d'ailleurs ce qui est écrit sur l'annonce. Repéré par Ouest France, le site internet britannique HushHush, qui vend des produits de luxe en tout genre, vous propose de les tester avant qu'il soient mis à la vente : voitures, yachts, châteaux, jet privés et tout cela en étant rémunéré 85.000€.



"Avez-vous déjà rêvé de parcourir le globe, de passer du temps sur des yachts de luxe, ou d’explorer des îles privées tout en étant payé ?", est-il écrit sur l'annonce du site internet. La proposition plus qu'alléchante, précise que les candidats recherchés devront être discrets, sociables et éloquents et qui ont "une passion pour les voyages, l’art et la mode et avoir le sens du détail"

Pour postuler, il suffit de remplir un simple formulaire sur le site internet et de joindre un CV, même si le site britannique ne précise pas le nombre de postes à pourvoir.