Allocation de rentrée scolaire : quand est versée cette aide de la CAF ?

publié le 17/07/2020 à 08:01

Chaque année, des familles percevant des petits revenus peuvent percevoir une allocation de rentrée scolaire (ARS), un moyen d'aider au financement des études des enfants. En 2020, l'aide sera versée directement sur le compte en banque des bénéficiaires, "fin août", indique la Caisse d'allocations familiales (CAF). Cette année, elle sera revalorisée de 100 euros, a annoncé Jean Castex dans son discours de politique générale.

Pour effectuer une demande, il faut avoir au moins un enfant scolarisé, né entre le 16 septembre 2002 et le 31 décembre 2014, ou plus jeune mais déjà en classe de CP. Les ressources de la famille demandeuse ne peuvent pas dépasser un certain seuil. À titre d'exemple, une famille avec deux enfants ne peut avoir gagné plus de 30.884 euros en revenu net annuel sur l'année 2018. Cette aide peut aller de 369 euros à 403 euros selon l'âge de l'enfant.

Au-dessus des plafonds ? Si la différence entre vos revenus et le plafond de l'ARS est mineure, il est possible de demander une allocation "différentielle". Un versement sera calculé en prenant compte de ce léger surplus de revenu et pourra être versé.

L'objectif de l'ARS est de permettre d'alléger les frais qui entourent la rentrée scolaire. À titre d'exemple, le site de la CAF indique qu'elle peut permettre à des familles de réduire le coût de fournitures scolaires, l'achat de vêtements ou d'inscription à des activités extrascolaires.