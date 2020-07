Rentrée scolaire : à quelles aides pouvez-vous prétendre pour vos enfants ?

publié le 28/07/2020 à 13:33

La rentrée scolaire est désormais dans un mois, et pour de nombreux parents et enfants, c'est déjà l'heure des préparatifs. Traditionnels achats de fournitures scolaires, renouvellement de la garde-robe et autres dépenses saisonnières grèvent le budget des foyers les plus modestes. Des aides existent pour aider les familles en difficultés.

L'allocation de rentrée scolaire est versée à tous les élèves et étudiants de 6 à 18 ans. Elle est réservée aux familles dont les ressources ne dépassent pas 25.093 euros pour 1 enfant, 30.884 euros pour 2 enfants, et 5.791 euros supplémentaires par enfant supplémentaire.

Le montant de l'allocation dépend de l'âge des enfants : 369,95 euros pour les 6-10 ans, 390,35 euros pour les 11-14 ans et 403,88 euros pour les 15-18 ans. Elle a été revalorisée de 100 euros par l'actuel gouvernement. Pour les 16-18 ans, vous devez informer la Caf qu'ils sont bien scolarisés.

Pour les écoliers

La première bourse spécifique au primaire est la bourse pour l'école élémentaire. Il n'existe pas de bourse à l'échelle nationale pour les élèves du CP au CM2, c'est pourquoi certains départements pallient les manques pour les enfants dont l'école est éloignée du domicile familial. Pour connaître la situation dans votre région, il existe un outil de recherche sur service-public.fr.

De même, vous pouvez bénéficier d'une aide pour la cantine scolaire. Là encore, il s'agit d'un dispositif local. Ce sont les communes, en charge de la restauration collective, qui fixent le prix des repas et peuvent donc assister les familles. Pour en bénéficier, il faut vous rapprocher de l'école de votre enfant ou de votre commune de résidence.

Pour les collégiens

La bourse des collèges est versée par l'État central. Là encore, elle est réservée aux familles dont les ressources ne dépassent pas certains seuils. Un simulateur en ligne vous aidera à connaître vos droits. En 2020-2021, le montant de la bourse varie entre 105 €, 294 euros et 459 euros et est versé en trois fois chaque trimestre.

Si l'élève boursier est interne, vous recevrez automatiquement, en plus, la prime à l'internat, d'un montant de 258 euros. Elle s'ajoute à la bourse des collèges et est versée comme elle en trois fois.

En cas de difficultés ponctuelles, une aide exceptionnelle peut vous être versée grâce au fond social collégien et au fond social pour la cantine. Elle est décidée par une commission spéciale formée dans chaque établissement. La demande se fait donc directement via le secrétariat du collège.

Pour les lycéens

Sur le même principe que la bourse des collèges, il existe une bourse des lycées. Il existe aussi un simulateur en ligne pour savoir si vous y êtes éligibles ou non. Le montant annuel de cette bourse varie entre 441 euros et 933 euros en fonction de vos ressources.



À celle-ci peuvent s'ajouter deux primes. La prime à l'équipement, d'un montant de 341,71 euros, est versée au premier trimestre pour les élèves de CAP, bac pro, bac techno et brevet de technicien dont la formation réclame un investissement en matériel. Les lycéens peuvent aussi bénéficier de la prime à l'internat de 258 euros, versés en trois fois avec la bourse des lycées.



Les élèves boursiers qui reprennent des études après au moins cinq mois d'interruption peuvent demander la bourse pour les 16-18 ans qui reprennent leurs études. Son montant est fixé à 600 euros. Enfin, une bourse au mérite, d'un montant de 402 euros à 1.002 euros est versée aux élèves boursiers qui ont eu une mention Bien ou Très bien au brevet des collèges.



Comme pour le collège, il existe un fond social collégien et un fond social pour la cantine.