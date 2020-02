publié le 04/02/2020 à 09:20

Le 15 janvier, Marc commande par téléphone, auprès d’une agence de voyage, un vol pour deux personnes Nice-San José, Costa Rica, départ le 17 février, ainsi qu’une location de voiture. Quelques jours après, il reçoit un mail lui disant qu’il a besoin d’un visa pour entrer sur le territoire américain !



Quelque chose ne tourne pas rond. En regardant de plus près ses billets d’avion, il se rend compte que les billets ne sont pas à destination de San José, Costa Rica, mais à destination de San José, Californie ! La conseillère s’est aussi évidemment trompée sur la location de voiture qui est à récupérer aux Etats-Unis, à 6000 km de la destination initialement souhaitée.



Depuis, il appelle tous les jours l’agence, envoie des mails, pour que la destination soit modifiée au plus vite afin qu’il puisse faire votre voyage au Costa Rica. Mais rien ne bouge, et pourtant la date de départ approche à grands pas !





