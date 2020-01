publié le 23/01/2020 à 09:20

Le 5 février 2019, Marie réserve des billets auprès d’une agence de voyage pour des vacances à la Réunion avec son fils et son mari. Elle règle 2.185 euros. Une semaine avant le voyage, elle reçoit ses billets électroniques. Tout se goupille bien. Du moins, c’est ce qu’elle croit. Car, le jour du départ, le 14 octobre, on lui annonce à l’aéroport que ses billets ont été annulés ! Estomaquée, elle remue ciel et terre pendant plusieurs heures pour trouver une solution. Mais, rien à faire.

Comme on ne lui propose ni collation ni hébergement, elle rentre chez elle en transports en commun à 50 km de distance. Le lendemain, après d’interminables discussions avec son agence de voyage, elle parvient à se faire accepter sur le vol du jour prévu à 19h30. Ouf ! Cette fois, elle embarque bien et arrive à destination avec 24 h de retard. Si avec sa famille, elle passe des vacances sans d’autres accrocs, il est hors de question pour elle d’en rester là.

Une fois de retour, elle réclame 600 € d’indemnisation par passager et 200 € pour la journée de location de maison et de véhicule perdue (soit 1.900 € au total). Seulement, là encore, elle n’obtient pas satisfaction. La compagnie aérienne se contente de lui proposer une indemnisation à hauteur de 100 € par passager avant de clôturer votre dossier… Elle compte sur RTL pour faire respecter ses droits.



