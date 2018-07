Une location de véhicule qui tourne mal pour François

publié le 28/03/2018 à 16:07

Le cas de François

En novembre dernier, François loue un camion pour son déménagement entre la Bretagne et les Hauts de France. Le lendemain, lorsqu’il restitue le camion, lui, et un employé de la société, signent l’état des lieux de retour. Rien à signaler. Pourtant, quelques jours plus tard, il découvre que la société lui a prélevé 1 301,40€.

Il prend alors contact avec elle pour tenter d’y voir plus clair. On lui indique que le camion a été rendu en mauvais état. Pour « preuve », on lui envoie l’état des lieux de retour du véhicule…

Mais ce n’est pas le document qu’il a signé ! Celui-ci fait, en effet, état de dégradations sur le camion, mais il n’y a ni sa signature ni celle de l’agence.

Élément supplémentaire non concordant : sur cette fiche, l’heure de dépôt du véhicule ne peut pas correspondre à la réalité, en atteste son relevé de compte. A ce moment-là, François ne pouvait pas être au dépôt.



