Achat sur plan : 199.000 € dans la nature !

publié le 27/02/2020 à 09:20

Aurélie est mère célibataire. Le 11 juillet 2018, elle achète une maison en VEFA (vente en état futur achèvement) pour un prix de 199.000 €. Il s’agit d’un charmant corps de ferme qui doit être entièrement réhabilité par le vendeur lui-même constructeur. Au moment de la signature, la livraison est programmée pour le 31 mars 2019.

Malheureusement, un éboulement de terrain entraîne un premier retard de trois mois. Puis, la date est de nouveau décalée jusqu’en décembre. Cette fois, le constructeur invoque des difficultés rencontrées par sa banque. L’établissement, à la fois financeur de l’opération et garant de l’achèvement des travaux, tarderait à régler les sous-traitants. A le croire, tout devrait pourtant s’arranger. Seulement, dans les mois qui suivent, la situation n’évolue guère.

Et, aujourd’hui, le constructeur lui affirme même vouloir abandonner le projet. Le souci, c’est qu’il ne notifie rien par écrit. Quant à sa banque, elle refuse de lui fournir la moindre information. Pendant ce temps, son chantier se retrouve à l’arrêt et elle est plongée dans le flou le plus complet.

