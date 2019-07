Faire du sport au travail, une pratique qui pourrait se généraliser

publié le 31/07/2019 à 12:20

Rendre la France plus sportive. C'est l'objectif de 72 députés La République en Marche. Mercredi 24 juillet, ils ont déposé une proposition de loi. L'une des mesures phares consiste à faciliter la pratique du sport en entreprise.

L'initiative est déjà appliquée à la mairie de Poissy dans les Yvelines. Depuis deux ans et demi, les 854 salariés bénéficient du programme "Poissy bien-être" : 2 heures de sport par semaine, trajets compris, qu'ils peuvent caler sur leurs horaires de travail, le tout encadré par des professionnels de la mairie.

Delphine, par exemple, pratique l'aquajogging, sorte de footing dans l'eau. Une véritable bouffée d'oxygène pour cette mère célibataire. "Dès la sortie des bureaux, je dois aller chercher mes enfants. Ce programme m'a vraiment permis d'avoir un temps pour moi, de déconnexion totale, où je sais que je me fais du bien." Et pour cause, la première année, Delphine a perdu 14 kilos.

Pour Antoine, responsable au service informatique, c'est 2 kilomètres de natation par semaine. Son constat est simple : le sport entre collègues développe la cohésion et donc améliore le travail. "On abat toutes les barrières, il n'y a plus de cadres, on est tous agents d'une collectivité. Les directeurs, en maillot de bain avec un masque et un tuba, ils ont le même physique que moi. Le contact professionnel et la relation humaine sont améliorés."

30% d'arrêts maladie en moins depuis le début de l'opération

Et si les salariés sont ravis, les ressources humaines le sont tout autant. Pour la DRH de la mairie de Poissy, Glawdys Gillot, le sport au travail "permet de faire tomber le stress". Elle explique que le sport est considéré comme "une action de formation", ce qui permet de le réaliser sur le temps du travail. "On considère que les agents ont 2 heures de formation par semaine" développe-t-elle.

En France, le dispositif est novateur et les agents de la mairie de Poissy le doivent à un homme, leur maire. Karl Olive est convaincu de son projet : "Au cours de la première année, on a réalisé 750 jours d'absentéisme en moins, ce qui représente 100.000 euros d'économies." 40% de cette somme, soit 40.000 euros, a été réinjecté et a permis l'investissement dans du matériel d'amélioration des conditions de travail. Au total, ce sont près de 30% d'arrêts maladie en moins depuis le début de l'opération "Poissy bien-être" en janvier 2017.

L'explication est simple pour le docteur Philippe Levant, médecin de l'équipe de France olympique. L'activité physique permet d'éviter les accidents "de l'appareil locomoteur", autrement dit les maux de dos ou les maux de genoux, très courants dans la vie des salariés. "Le sport va réduire le nombre et l'intensité des douleurs." Le dispositif devrait s'étendre. L'hôpital de Poissy va également expérimenter le sport au travail, et ce dès le mois de septembre. Trois services seront concernés.