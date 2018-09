publié le 21/09/2018 à 10:55

"Comme plein de femmes aujourd'hui je suis atteinte d'endométriose". Lorie s'est confiée sur cette maladie qui touche une femme sur dix et dont la plupart se font diagnostiquer sur le tard. "Au départ, j'avais des douleurs pendant mes règles. Ma gynéco qui me suivait depuis adolescente me disait : c'est normal. Et en fait c'est pas normal", explique alors Lorie, dans une interview pour Konbini News.



"Un jour, j'ai fait une grossesse extra-utérine et mon gynéo a dû m'opérer d'urgence", raconte encore la chanteuse, âgée de 36 ans. C'est après cette opération que Lorie apprend qu'elle souffre d'endométriose.

Les médecins lui conseillent alors d'aller congeler ses ovocytes, ce qui est possible en France lorsqu'une femme est atteinte d'une pathologie telle que l'endométriose ou qu'elle subie un traitement de chimiothérapie, précise la chanteuse qui n'a cependant pas pu, malgré sa maladie, faire congeler ses ovocytes en France. "Par rapport à une certaine loi, je ne suis pas assez atteinte", explique-t-elle.

"J'ai fait une grossesse extra-utérine, mon gynéco a dû m'opérer d'urgence"



Lorie Pester nous parle de l'endométriose, une maladie chronique touchant une femme sur dix pic.twitter.com/vNqkogChMj — Konbini news (@konbininews) 20 septembre 2018

Comme Myriam Levain le raconte dans son livre Et toi c'est pour quand ?, Lorie a alors dû se rendre en Espagne pour réaliser cette procédure.



Si elle a décidé de briser le silence sur ce sujet, c'est parce qu'il est encore tabou, explique Lorie qui se rêvait maman à 27 ans. La vie en décidé d'autrement, alors la star tient, dans son témoignage, à prévenir les jeunes femmes que, si elles désirent faire des enfants, n'ont pas "pas toute la vie" devant elles.