et Leia Hoarau

publié le 04/12/2018 à 09:00

Dans endométriose, il y a "endomètre" : c'est le tissu qui tapisse l'intérieur de l'utérus. Au cours du cycle menstruel, ce tissu prend de l'épaisseur pour se préparer à une grossesse. Lorsqu'il n'y a pas de grossesse, il se désagrège, se met à saigner, ce qui donne les règles.



Or, quand une femme souffre d'endométriose, c'est tout autre chose qui se passe. Dans cette maladie gynécologique, qui concerne 10% des femmes en âge de procréer, des fragments de l'endomètre passe par les trompes, rejoignent le système digestif ou la vessie.

Le symptôme principal est la douleur pendant les règles. Elles sont, le plus souvent, intenses au point d'altérer la qualité de vie. Si on ne peut pas faire ses courses, ou du vélo à cause de ces douleurs, c'est un signe. Les femmes qui souffrent d'endométriose peuvent aussi avoir des rapports sexuels douloureux, passer systématiquement un mauvais moment quand elles vont aux toilettes (les problèmes peuvent aller de la diarrhée à la constipation)... Bref, c'est épuisant pour les femmes concernées. D'autant que cette maladie peut rendre infertile.

Un nouveau traitement par ultrasons

La patiente et le médecin doivent évoquer le diagnostic, le confirmer, voire opérer. Mais dernièrement, une vingtaine de femmes ont bénéficié d'une première mondiale : à l'hôpital de la Croix-Rousse (Lyon), elles ont été traitées par des ultrasons. Les médecins ont détourné un appareil de traitement du cancer de la prostate pour cibler les lésions dues à l'endométriose.



Ce traitement n'est réalisé que par une sonde, ce n'est donc pas de la chirurgie. Résultat : ces femmes ne ressentent plus de douleur. Pour combien de temps, mystère. Elles ne sont pas guéries pour autant, mais les lésions sont endormies. Et leur quotidien a changé.

Au moins 2 millions de femmes

Le collège des gynécos espère que ce traitement prometteur incitera les pouvoirs publics à procéder à la création de centres experts. Les compétences pourraient ainsi être fédérées sur le sujet et, surtout, les femmes qui souffrent d'endométriose pourraient être mieux prises en charge. Et il y a urgence.



En effet, l'endométriose est diagnostiqué par hasard, avec un retard moyen de 5 ans. Pendant toutes ces années, la santé de ces femmes se dégradent, la maladie a largement le temps d'affaiblir certaines organes. L'endométriose touche aujourd'hui 2 millions de femmes, sans compter celles qui ne sont pas encore au courant.