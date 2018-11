publié le 22/11/2018 à 12:29

L'endométriose est une maladie qui touche environ une femme sur dix et, pourtant, la recherche peine à l'explorer malgré les douleurs et difficultés que cette pathologie peut entraîner sur la vie quotidienne de millions de Françaises. C'est pour palier à ce manque que le Collège national des gynécologues et obstétriciens français (CNGOF) demande à l'État d'investir dans la recherche autour de cette maladie, révèle Le Parisien.



François Golfier, président de la commission endométriose du CNGOF, explique leur "cheval de bataille" : "le développement de centres experts régionaux pour fédérer des compétences". Ce modèle existe déjà en Angleterre depuis une dizaine d'années, ajoute François Golfier. Il estime qu'il faudrait "une trentaine" de ces structures réparties sur tout le territoire français.

"L’idée est d’y organiser la prise en charge, assurer des formations, promouvoir un meilleur enseignement, développer la recherche. Mais nous nous heurtons à des blocages", explique-t-il au quotidien.

Un désinvestissement de la part de l'État ?

Selon le président de la commission endométriose, ces "blocages" viennent des pouvoirs publiques "probablement parce que labelliser des centres veut dire débloquer de l’argent".



Le CNGOF ne compte pas se laisser abattre. Il révèle dans cet article avoir déjà écrit au ministère de la Santé à ce sujet et plaide pour une formation du corps médical, encore trop peu informé sur l'endométriose.