L'épidémie de grippe est à l'origine d'au moins 1.800 décès depuis le mois dernier. Un chiffre qui devrait continuer d'augmenter puisque certains services d'urgence français sont en surchauffe.



À Pertuis, une commune située dans le Vaucluse, le personnel de l'hôpital ne pouvait assurer une chambre à chacun de ses patients : "On mettait chacun des patients sur des brancards et d'autres encore dans les couloirs", confie une membre du service d'urgence.

Le "plan grippe" a été déclenché et des lits supplémentaires ont été affectés aux urgences mais en plein pic épidémique, l'hôpital de Pertuis redoute l'afflux de malades : "Ces patients s'ajoutent aux autres qui arrivent habituellement aux urgences. ce qui cause un encombrement des lits d'hospitalisation. On est dans une situation où l'hôpital n'a plus aucun lit d'hospitalisation".

Certaines pharmacies sont en rupture de stock

La grippe touche désormais tout le pays. Si le nombre de morts est inférieur à celui de l'année dernière à la même époque, l'épidémie est, en 2019, plus virulente et plus tardive. Les chiffres devraient donc encore évoluer, sachant que le virus est responsable tous les ans de plus de 10.000 décès.



Cette année, le vaccin s'avère être moins protecteur mais il reste conseillé de le faire, notamment pour les personnes fragiles. Certaines pharmacies sont toutefois en rupture de stock comme c'est le cas dans celle de La-Chapelle-sur-Erdre, en Loire-Atlantique, qui est en pénurie de vaccins depuis le 20 décembre.



L'une des pharmacienne souligne que malgré les prévisions, les laboratoires ne sont plus en mesure de les fournir : "On avait anticipé pourtant, on voyait que nos stocks diminuaient mais depuis décembre, on a voulu commander mais les laboratoires sont en rupture. On a donc anticipé nos besoins pour l'année prochaine".



Dans ce contexte, les gestes de prévention comme se laver fréquemment les mains, utilisés des mouchoirs jetables et éventuellement porter un masque, sont indispensables.