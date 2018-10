VIDÉO - Dyslexie, dysphasie, dysorthographie : qu’est-ce qu’un trouble “dys” ?

publié le 10/10/2018 à 16:52

On les nomme les troubles “dys”. Les dysfonctionnements liés au langage et à l'apprentissage, tels que la dyslexie, la dysphasie, la dysorthographie ou encore la dyscalculie, toucheraient environ 8% des enfants scolarisés en France. Le plus connu, la dyslexie, est très liée à la dysorthographie, qui se manifestent par des problèmes à apprendre l'alphabet et reconnaître les mots, et donc par des complications pour la lecture et l'écriture.



Des dysfonctionnements qui existent aussi pour le langage, comme pour la dysphasie qui se déclarent quand il s’agit de s'exprimer ou de comprendre une consigne à l'oral par exemple. Enfin, la dyspraxie affecte le développement moteur, ce qui se traduit par des gestes maladroits et de grandes difficultés pour se repérer dans l'espace.

Ces troubles, dont l'origine est inconnue, et qui sont soignés tout au long de la vie, rendent l'apprentissage scolaire plus complexe. Ces “dys” sont d’ailleurs considérés comme un handicap. En fonction de ses besoins, et à travers un Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS), l'enfant peut avoir un emploi du temps aménagé, une masse de travail réduite, ou encore des auxiliaires de vie scolaire.

Des auxiliaires trop peu nombreux

Ces accompagnants ne sont hélas pas assez nombreux. Depuis la rentrée, 750 enfants sont toujours en attente d'un auxiliaire.



Du diagnostic à la mise en place de l'aide, les délais sont longs. Trois mois en moyenne, durant lesquels l'enfant peut perdre confiance en lui et se décourager, jusqu'à développer des phobies scolaires.



Entre 4 et 5 millions de Français souffriraient ainsi de troubles du langage et de l'apprentissage.