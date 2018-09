Troubles de l'apprentissage (DYS) : comment aider nos enfants ?

publié le 20/06/2018 à 07:00

Dyslexie, dysorthographie, dysphasie, dyscalculie, dysgraphie, dyspraxie... : ces différentes problématiques ont des répercussions sur la vie scolaire et sociale des enfants concernés. En effet, ils peuvent impacter l'acquisition de certaines fonctions (langage, mémoire, repères spacio-temporels, calcul, mouvement...) qui rendent leur parcours pédagogique ardu. De quelle façon détecter ce handicap invisible ? A quelles difficultés les élèves sont-ils confrontés ? Comment les aider et les accompagner ?

- Hervé Glassel, neuropsychologue, spécialiste du développement de l'enfant et de l'adolescent et créateur du Cerene (Centre de Référence pour l’Evaluation Neuropsychologique de l’Enfant), auteur de Une école sans échec : L'enfant en difficulté et les sciences cognitives (Editions Odile Jacob) et Conduite du bilan neuropsychologique chez l'enfant (Editions Elsevier Masson)

- Annie Dumont, orthophoniste, auteure de Les idées reçues sur la dyslexie (Editions le Cavalier Bleu)

Une école sans échec L'enfant en difficulté et les sciences cognitives (Editions Odile Jacob)

Conduite du bilan neuropsychologique chez l'enfant (Editions Elsevier Masson)

Les idées reçues sur la dyslexie (Editions le Cavalier Bleu)

