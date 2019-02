Faut-il surveiller davantage notre langage ?

publié le 26/11/2018 à 07:00

Les tournures de phrase, le langage familier, notre manière de parler, le choix des mots, la grammaire, la syntaxe... : la langue française se voit parfois malmenée par certains de ses locuteurs. Et ça peut faire mal aux oreilles... Utiliser des termes précis, faire attention à ce que l'on dit et la manière dont on le verbalise permet pourtant de favoriser les échanges et la communication. Ainsi, les risques d'incompréhension sont limités et la beauté de notre langue valorisée. Comment améliorer son expression orale ?

Invités

- Gilles Vervisch, philosophe, auteur de Le dico des mots qui n'existent (toujours) pas (et qu'on utilise quand même) co-écrit avec Olivier Talon (Editions Omnibus) nouvelle édition sortie en septembre.

- Jean Pruvost, linguiste, auteur de Pleins feux sur nos dictionnaires (Editions Honoré Champion) et Expressions et proverbes oubliés (Editions Larousse)

