VIDÉO - Comment expliquer la pénurie de médicaments ?

publié le 26/08/2019 à 16:58

Un Français sur 4 a déjà été confronté à la pénurie de médicaments. Depuis 2018, les ruptures de stocks concernent 868 produits, soit 20 fois plus qu'il y a dix ans. Pour contrer ce problème de santé publique, le gouvernement doit proposer, début septembre, un plan destiné à mieux encadrer les ruptures d'approvisionnement en médicaments.



Les causes de cette pénurie incombent à l'industrie pharmaceutique, qui travaille en flux tendu pour éviter les pertes et les coûts inutiles. Cette pratique force les fabricants de médicaments à limiter leurs stocks et à abandonner certains produits dont le coût de production empiète trop sur la rentabilité.

Des médecins et des professeurs hospitaliers ont publié une tribune dans le JDD, dimanche 18 août dernier, dénonçant également les lieux de production de la plupart des médicaments. Le principe actif de ces derniers, est issu à 80% de Chine et d'Inde. Une fois la molécule créée, elle est envoyée au Brésil ou en Amérique du Nord pour être transformée en gélules, en comprimés ou en ampoules.