08/07/2019

De plus en plus de médicaments sont en rupture de stock. La ministre de la Santé Agnès Buzyn doit présenter un plan lundi 8 juillet pour lutter contre ce phénomène qui explose. Selon les projections de l'Agence de Santé, 1.200 traitements ou vaccins seront concernés cette année. C'est 25 fois plus qu'en 2008.

Les raisons ? Le manque de rentabilité de vendre ses médicaments en France, pour l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Les laboratoires préfèrent vendre chez nos voisins européens, en Italie ou en Allemagne par exemple.

La pénurie devient un véritable casse-tête pour les pharmaciens et les patients. 31% d'entre eux ont mit au moins 72 heures à trouver un médicament en 2018. Certains dénoncent "l'inaction du gouvernement". Le plan d'action du gouvernement s'articulera autour de "la transparence et l'information du public et des professionnels".

Afin de vérifier si votre médicament est concerné, vous pouvez consulter le site de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

