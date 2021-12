Coronavirus : bientôt un vaccin unique contre tous les variants ?

Un seul vaccin pour lutter contre toutes les formes de coronavirus ? C'est l'ambition de l'armée américaine. Selon le site spécialisé Defense One, les scientifiques du Walter Reed Army Institute of Research, l'un des plus importants laboratoires de recherche biomédicale des États-Unis, pourraient annoncer "dans les prochaines semaines" la mise au point "d'un vaccin efficace contre la Covid-19, tous ses variants, même Omicron", ainsi que contre les précédentes versions du SARS-CoV.

Une prouesse médicale, fruit de deux ans de travaux, qui reposerait sur un nouveau type de vaccin : le SpFN (Spike Ferritin Nanoparticle). Cette biotechnologie utilise une protéine de forme ovale avec 24 faces pour y fixer les pointes de plusieurs souches de coronavirus. Les premiers tests sur l'homme viendraient de se terminer et montreraient déjà des résultats encourageants.

Alors que le variant Omicron déferle actuellement en Europe et en Amérique du Nord, la la stratégie de Walter Reed pourrait donc s'avérer payante. "Nous avons décidé de nous intéresser au long terme plutôt que de nous concentrer uniquement sur l'émergence initiale du SARS", explique le docteur Kayvon Modjarrad, directeur de la branche des maladies infectieuses.

Une piste aussi chez Moderna

D'autres laboratoires, comme Moderna, étudient également la piste de "vaccins multivalents", c'est-à-dire qui ciblent plusieurs maladies en une seule injection. Son vice-président Dan Staner l'expliquait mardi sur RTL. "Notre vision à moyen terme, à deux ou trois ans, serait de pouvoir mettre sur pied un vaccin qui inclurait les dernières souches du vaccin de la grippe saisonnière, la dernière séquence d'ADN du dernier variant (...), et par exemple RSV, le virus respiratoire syncytial", affirmait-il. "Une piqûre par année pourrait protéger la population de trois virus respiratoires".