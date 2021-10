Comment sont fabriqués les vaccins contre la grippe ?

Le processus de production du vaccin contre la grippe est particulièrement long, nécessitant plus de six mois.

Le processus de production du vaccin contre la grippe est particulièrement long, nécessitant plus de six mois. Crédits : Agathe Landais/RTL

La campagne antigrippale va commencer en France le 26 octobre prochain, dans 15 jours. RTL a pu se rendre dans les laboratoires de Sanofi Pasteur, à Val-de-Reuil (Eure), près de Rouen, où les machines tournent à plein régime pour cette dernière ligne droite. Il s'agit de l'un des plus gros producteurs de vaccins contre la grippe au monde, avec 300 millions de doses produites par an.

Val-de-Reuil est le plus gros site de production de vaccins de Sanofi (30 hectares, 60 bâtiments). 2.500 personnes y travaillent, et les vaccins sont exportés dans 150 pays. À cause de la crise de la Covid-19, l'an dernier, le laboratoire a produit 20% de vaccins contre la grippe en plus. Il y en aura encore une fois 20% de plus cette année pour répondre à la demande des gouvernements qui appellent une population cible plus large à se faire vacciner.

Le vaccin contre la grippe nécessite une production très longue : 6 à 7 mois. À deux semaines du lancement de la campagne antigrippale en France, le labo en est donc à la dernière étape : le vaccin a été créé, on remplit les seringues, on les met en boite, puis on les expédie dans le monde entier.

200 à 300 travailleurs supplémentaires

Les scientifiques, vêtus de combinaisons de la tête aux pieds, s'affairent pour cette dernière ligne droite. "On sort jusqu'à un million de seringues par jour, pour servir en France et dans l'ensemble du monde", explique Henri Lanfry, le directeur du site.

La moitié des doses injectées en France cet hiver, auront été créées par ces machines en Normandie. "On va les stériliser, et puis les seringues sont remplies avant d'être refermées. Tout est automatisé", poursuit le responsable. Il a donc fallu encore augmenter la cadence cette année., ce qui a impliqué de "faire travailler plus de gens", avec 200 à 300 travailleurs supplémentaires.

Ces seringues sont ensuite étiquetées, mises en boite, et livrées toutes prêtes à être injectées. Les livraisons vers l'étranger ont commencé, explique Pierre Jean Odokine, directeur logistique : "c'est une période très particulière pour la distribution, les mois de septembre et d'octobre. Il faut livrer tous les pays du monde avec nos vaccins grippe".

Les doses pour la France resteront encore stockées dans cet immense hangar réfrigéré de 17m de haut... Et ne seront livrées aux pharmacies que dans 2 semaines, pour le départ de la campagne antigrippale.