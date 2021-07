Vacances : porter des lentilles l'été est-il dangereux ?

Porter des lentilles de contact l'été présente de nombreux avantages qui facilitent la vie quotidienne. Cela permet notamment, de porter des lunettes de soleil, tout en conservant une vue parfaite. Mais certains désavantages sont aussi présents.

La chaleur, aussi forte soit-elle, ne présente pas directement de danger pour les porteurs de lentilles. Mais, le manque d'hydratation lui, reste le risque principal. Le fait d'hydrater son organisme permet entre autre d'augmenter le volume des larmes. "Localement une trop forte chaleur entraîne une évaporation excessive de l'eau des larmes", explique Catherine Peyre, ophtalmologue spécialisée en contactologie, contactée par RTL. Elle ajoute que "ceci entraîne une sécheresse de l’œil et des lentilles, un risque d'inflammation conjonctivale, des phénomènes d'allergie et surtout une intolérance des lentilles".

Pour préserver ses yeux, il est donc recommandé de boire beaucoup d'eau. Cela aura un effet sur la sécrétion lacrymale. Catherine Peyre conseille également d'utiliser "des agents hydratants en collyre" ou encore, dans les cas plus extrêmes, "retirer ses lentilles une ou deux fois par jour, les faire tremper dans du sérum physiologique pour les réhydrater et les remettre". Pour les porteurs de lentilles de nuit, ces conseils ne s'appliquent pas. En effet, ils sont à l'abri de tous ces ennuis.

Méfiance durant la baignade

Et qui dit vacances d'été, dit forcément baignade. Qu'il s'agisse d'une piscine, de la mer ou même dans un lac, il est dangereux de garder ses lentilles de contact. Dans ces cas-là, "ce n'est pas le risque de perte qui domine mais plutôt une éventuelle contamination par des bactéries, germes et amibes fortement résistants et pathogènes", prévient Catherine Peyre.

S'il vous est réellement nécessaire de porter des lentilles pour nager, il est alors conseillé de prendre des jetables journalières. Pensez alors a les jeter directement une fois que vous êtes sorti de l'eau, afin d'éviter, les risques d'infection.