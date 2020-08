publié le 08/08/2020 à 09:19

Avec la canicule annoncée pour les prochains jours et les appels répétés à bien s'hydrater, on a rapidement tendance à consommer des litres d'eau en masse. Cela peut sembler très étonnant mais il est bel et bien possible de boire d'eau.

Une surconsommation peut avoir des conséquences gênantes. "Trop boire peut entraîner une perte importante d'ions, de sodium et de potassium et créer ainsi un déséquilibre hydrique", prévient Alexandra Murcier, nutritionniste et diététicienne, contactée par RTL.fr.

Autre fait étonnant, il est possible de faire une intoxication à l'eau. Ce cas assez rare d'intoxication touche notamment les potomaniaques, qui peuvent consommer jusqu'à une dizaine de litres d'eau par jour.

En 2018, près de 25% des personnes âgées hospitalisées à cause de la canicule avaient trop bu et se retrouvaient donc avec un taux d'eau excessif dans le sang.

S'hydrater modérément

Les personnes âgées sont les plus sensibles face au risque d'hyponatrémie. Celles-ci ont tendance à perdre la sensation de soif et à boire sans compter. "Elles ressentent pas le besoin de s'hydrater parce qu'elles ne transpirent pas", a expliqué Jean-Louis San Marco, professeur de médecine, au micro de RTL.

Quand il s'agit de boire de l'eau, il faut adopter un certain rythme et "ne pas boire un demi-litre d'un coup" poursuit le professeur San Marco. Tant que vous serez exposé à la chaleur vous transpirerez et vous perdrez de l'eau, il faut donc boire régulièrement".

Il est donc recommandé de trouver un juste milieu. Afin de connaître la quantité idéale, comptez 30mL d'eau par kilogramme. Rajoutez ensuite au total 0,5 litre par degrès au-dessus de 38°C.

"Il faut penser à boire avant d'avoir soif, car lorsqu'on a soif, cela signifie que l'on est déjà en situation de déshydratation", rappelle Alexandra Murcier. "Manger des fruits et des légumes est important également ; pour les grands sportifs, ne pas hésiter à boire jusqu'à 3 litres d'eau avant, pendant et après l'activité physique".