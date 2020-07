publié le 25/07/2020 à 09:30

L'insolation est un danger qui pèse sur tout vacancier, qu'il soit au bord de la mer, en montagne ou même en ville. Il est important de s'hydrater, de s'enduire de crème solaire mais aussi de se protéger du soleil grâce à des couvres-chefs ou des parasols. Le port du chapeau est recommandé pour les enfants et les seniors, mais il n'est pas rare que l'insolation touche aussi les personnes moins à risques.

L'exposition prolongée au soleil provoque une montée en température du corps (hyperthermie). L'organisme n'arrive plus à réguler la température interne et des sensations de soif et crampes peuvent apparaître. Si la température du corps atteint 40°C, la personne peut subir des maux de têtes, suivis de nausées, d'étourdissements voir d'évanouissements.

Le risque est mortel si la température dépasse 40,5°C.

Les zones les plus à risque sont la tête et le cou, il est donc important de s'habiller en conséquences.

Bien choisir son chapeau

La protection la plus efficace est celle d'un vêtement. Le chapeau est donc la meilleure solution pour se protéger d'une insolation.

Attention, tous les couvre-chefs ne se valent pas. Certains protègent mieux que d'autres selon qu'ils soient épais, collés à la tête, ou aérés.



La casquette par exemple, qui est collée généralement au crâne ne permet pas une ventilation optimale. La visière, présente que d'un côté ne protège pas non plus totalement, la nuque étant souvent exposée. Enfin, la coton absorbe la sueur et ne permet pas une "respiration" du cuir chevelu, elle est donc déconseillée.

Le chapeau reste la meilleure option. Avec des bords larges, et souvent fait de matériaux légers comme de la paille ou de tresses, le coup de chaud est évité. De plus, l'espace entre le cuir chevelu et le haut du chapeau permet une ventilation ce qui aide à stabiliser la température de la tête et du corps.

Le bob est aussi une alternative. Parfois décrié, ou moqué, il protège pourtant bien la tête, dispose de bords relativement larges et dispose en général d'oeillets d'aération.

La crème solaire et les parasols sont aussi vos alliés

Le soleil et le rayonnement des ultraviolets ont un effet sur la peau et la mélanine. C'est justement la raison pour laquelle la peau "bronze".



La crème solaire est la première arme contre le soleil. Sa protection n'est pas infaillible et il est important de s'enduire régulièrement. Les indices de protection sont là pour vous guider dans le choix de la crème ou de l'huile solaire la plus adaptée.



Les parasols sont une protection idéale contre la chaleur et le soleil. Ils permettent d'alterner les prises de soleil, et de se mettre à l'abri lorsque le corps surchauffe. Ils permettent aussi de laisser passer l'air, assurant une bonne ventilation du corps.



Les tentes anti-UV peuvent aussi être une option, plus fréquemment utilisée pour les enfants en bas âge. Elles permettent de filtrer 100% des UV et protègent efficacement les bébés, qui peuvent alors accompagner les parents sans risques à la plage.





Selon le ministère de la Santé, chaque année ce sont 80.000 cancers de la peau qui sont constatés, pour la grande majorité induits par une exposition trop prononcée au soleil. Il est donc important de se protéger à l'aide de crème, mais aussi de vêtements anti-UV.